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Происшествия

Семь человек спасли на воде в Нижнем Новгороде за минувшие выходные

12 июля 2021 13:11  [101] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде за прошедшие выходные было спасено на воде семь человек. Все они были доставлены на берег при помощи патрульного катера БЛ-820. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В субботу 10 июля в 21:40 от очевидцев поступило сообщение о человеке, тонущем в районе набережной Гребного канала на Волге. К месту вызова был направлен пожарно-спасательный катер, экипаж которого обнаружил двоих купальщиков в состоянии алкогольного опьянения. Обоих живыми доставили на берег, помощи медиков им не потребовалось.

В воскресение ночью, в 02:10, в службу спасения обратилась женщина, которая рассказала, что её супруг после распития горячительных напитков попытался переплыть Волгу от катера Герой, но теперь ему необходима помощь. Вовремя подоспевшие сотрудники МЧС бросили обессилевшему мужчине спасательный круг, а затем доставили обеспокоенной жене.

Также в воскресенье, 11 июля, четверо мужчин оказались "запертыми" на островке посреди Оки в районе Автозавода: частный перевозчик доставил их на остров ещё днём, но по какой-то причине забыл вернуться за отдыхающими. Поняв, что до берега самостоятельно не добраться, в 20:30 они обратились за помощью. Пожарно-спасательный катер доставил всех на берег.

Напомним, по информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в минувшие выходные на водоёмах в регионе погибли семь человек: шестеро взрослых и один ребёнок. Таким образом, число трагедий на воде в регионе за текущий купальный сезон увеличилось до 52.

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Теги:
МЧС Река
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