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Происшествия

Шесть взрослых и один ребёнок утонули в Нижегородской области за выходные

12 июля 2021 11:59  [72] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в минувшие выходные на водоёмах в регионе погибли семь человек. Все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания.

10 июля в Канавинском районе Нижнего Новгорода на озере Больничное водолазы из нижегородского управления ГОЧС извлекли тело погибшего 33-летнего мужчины. В этот же день в посёлке Мулино Володарского района на озере Чинарик местные жители извлекли из воды тело погибшего 41-летнего мужчины. Также в Володарском районе в акватории реки Лух местные жители обнаружили тело утонувшего мужчины (личность и обстоятельства гибели устанавливаются).

11 июля в Силикатном озере обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого пока устанавливается. В селе Гагино сотрудники полиции достали из Мохового озера тело 39-летнего мужчины. Тело третьего утонувшего в воскресенье обнаружили в озере в Сормовском парке. Погибшему было также 39 лет.

12 июля в Ардатовском районе водолазная группа МЧС достала из озера Большое в Мухтолове тело погибшей 7-летней девочки. Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 00:05, обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются.

В ГУ МЧС подчеркнули, что с начала купального сезона В Нижегородской области на воде погибли уже 52 человека, в том числе 8 детей. Специалисты настоятельно рекомендуют купаться только на официально разрешённых пляжах и соблюдать правила безопасного отдыха на водоёмах: не оставлять детей без присмотра, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не нырять в незнакомых местах и правильно рассчитывать свои силы при заплывах.

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Теги:
МЧС Утонувшие
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