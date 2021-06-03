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Общество

Внесены изменения в организацию уборки дорог в Нижегородском и Советском районах

12 июля 2021 17:02  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде внесены изменения в организацию уборки дорог в двух центральных районах города. В частности, за уборку и содержание улично-дорожной сети Нижегородского и Советского районов будут отвечать муниципальные предприятия. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он уточнил, что в Нижегородском районе уборкой и содержанием дорог будет заниматься созданное для этого МБУ "Центр". А за уборку Советского района будет отвечать МП "Ремонт и эксплуатация дорог" (МП "РЭД").

Юрий Шалабаев добавил, что РЭД переезжает на новую базу на ул. Салганской, и теперь техника обоих предприятий сможет оперативно передвигаться по районам.

"На этой неделе на уборку дорог Советского района с новой базы РЭДа выйдет новая коммунальная техника, которую дорожники получили на минувшей неделе. Несмотря на переезд, предприятие функционирует в обычном режиме, на уборку города выходит вся необходимая техника", - пояснил глава города.

Директор МП "РЭД" Валерий Трофимов рассказал, что на новой базе на ул. Салганской ведётся ремонт: в одном из помещений отремонтировали кровлю, в других – заменили электрику, водоснабжение и теплоснабжение, сейчас проводится декоративный ремонт базы. Он также уточнил, что на территории расположатся гаражи для спецтехники, ремонтная база, помещения для техников и остального персонала, медкабинет. Окончательный переезд предприятия планируется до 15 июля.

Напомним, 8 июля Нижнему Новгороду были переданы 30 единиц коммунальной техники - в том числе самосвалы, тракторы, автопогрузчики, подметальные машины. Таким образом, город получил первую партию из запланированных 200 спецмашин. Вся остальная техника поступит в город до 1 октября.

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Теги:
Благоустройство Дороги Техника
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