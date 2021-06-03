Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2021 12:45  [29] Кишечная палочка обнаружена в ветчине в Нижегородской области
13 июля 2021 12:06  [125] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 июля
13 июля 2021 11:31  [130] Кинотеатр "Буревестник" отремонтируют к юбилею Нижнего Новгорода
13 июля 2021 11:25  [228] Жара до 32° сохранится в Нижегородской области до 18 июля
13 июля 2021 09:12  [337] Около 600 тысяч нижегородцев привились от коронавируса
12 июля 2021 19:09  [314] Экоактивисты очистили от мусора берег Волги в Нижнем Новгороде в рамках экспедиции "Чистая Волга"
12 июля 2021 18:56  [767] Длина пробки на пересечении улиц Акимова и Пролетарской сократилась в 5 раз после коррекции работы светофора
12 июля 2021 18:26  [322] Движение транспорта на площади Минина и Пожарского частично перекроют 13 июля
12 июля 2021 18:04  [1291] Нижегородская область вышла на плато по COVID-19
12 июля 2021 17:02  [362] Внесены изменения в организацию уборки дорог в Нижегородском и Советском районах
Общество

Жара до 32° сохранится в Нижегородской области до 18 июля

13 июля 2021 11:25  [228] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций с 13 по 18 июля 2021 года.

Как сообщает ведомство со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду вплоть до конца текущей недели сохранится жаркая погода с температурой +30…+32°.

В связи с этим в регионе значительно повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за жары прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Кроме того, возможно возникновение ЧС, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации ж/д полотна. Также прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.

Специалисты рекомендует при сильной жаре избегать перегревания: не находиться долго на солнце, носить светлую "дышащую" одежду и головные уборы, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Кроме того, по информации регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, высокий класс пожарной опасности лесов установлен на территории всей Нижегородской области. А в некоторых районах пожароопасность уже несколько дней является чрезвычайно высокой: в Дзержинске, Арзамасе, Ардатове, Дивееве, Сергаче - и других муниципалитетах. Поэтому в регионе установлен запрет на посещение лесов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жара Пожароопасность ЧС
Поделиться:
Новости по теме
10 июля 2021 12:57  [1070] Пожароопасность лесов IV и V класса прогнозируется в регионе 11-15 июля
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph