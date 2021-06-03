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Спорт

Матч чемпионата Европы по регби состоится в Нижнем Новгороде 17 июля

13 июля 2021 15:12  [81] Спорт

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Матч чемпионата Европы по регби состоится в Нижнем Новгороде 17 июля. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, в этот день на нижегородском стадионе сыграют сборные России и Португалии.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил особую благодарность руководству Федерации регби России за оказанное доверие.

"Это отличный пример того, как работает для развития спорта наследие чемпионата мира по футболу. На стадионе "Нижний Новгород" уже прошло немало ярких мероприятий. К сожалению, пандемия приостановила эту работу, но сейчас мы возвращаем жизнь на стадион. Регби – очень зрелищный вид спорта, достойный зрительского внимания", - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА:
Чемпионаты Европы по регби 2021 и 2022 годов являются отборочными для участия в Кубке мира 2023 года, который пройдет во Франции. Поэтому каждый матч имеет для сборной России ключевое значение..

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Теги:
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