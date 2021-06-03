Завершение строительства корпусов “Школы 800” предусмотрено не позднее конца августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Завершение строительства корпусов “Школы 800” предусмотрено не позднее конца августа. Об этом рассказал генеральный директор первой концессионной компании “Просвещение”, заказчик и инвестор образовательного проекта в Нижнем Новгороде Отто Сопроненко во время пресс-конференции на строящемся объекте в Верхних Печёрах.

Он сообщил, что возведение корпусов “Школы 800” начали 11 месяцев назад, и в настоящее время для скорости все работы ведутся параллельно: благоустройство территории, монтаж фасадов, отделочные работы внутри помещений.

В частности, в верхнепечёрском корпусе проводится разводка электрики и систем противопожарной безопасности, обустраиваются образовательные помещения и санузлы. Параллельно рабочие монтируют зеркальные фасады, возводят лестничное пространство во дворе школы.

Отто Сопроненко уточнил, что все материалы полностью приобретены - как строительные, так и для бытового обустройства школы.

Тем не менее, объект сложный, экспериментальный - первая пятиэтажная школа в России, и поэтому приёмочная комиссия из региональных и федеральных представителей будет очень тщательно всё проверять, прежде чем допустить здания школы до лицензирования. Необходимо довести строительную готовность до определённого уровня, чтобы предоставить документацию для приёмки, отметил Сопроненко.

Формирование справок и подача соответствующих документов будут начаты с 17 июля. Но будет ли получена лицензия до начала учебного года, Сопроненко утвердительно ответить не взялся, оставив этот вопрос на решение соответствующих органов.

“Торопить и подгонять мы никого не будем. Для нас безопасность и уверенность в безопасности - превыше всего”, - заявил гендиректор ППК “Просвещение”.

Готовность корпуса в Верхних Печёрах ставляет 83-84% - он является уникальным и знаковым, к нему приковано пристальное внимание. Корпус в Автозаводе готов на 79%, корпус в Сормове - на 76%. Тем не менее, запланировано усиление на всех объектах, чтобы нагнать степень готовности на остальных объектах. По графику завершение всех строительно-монтажных работ предусмотрено не позднее конца августа, отметил Сопроненко.

Ежедневно на объекте в две смены трудятся порядка 400 человек. “Трудоёмкость колоссальная”, - добавил инвестор.

Автор проекта корпуса в Верхних Печёрах - Андрей Игоревич Рубцов (Творческая мастерская В.В. Никишина): именно он разработал уникальное пятиэтажное разноуровневое здание.

Архитектор уточнил, что в основе решения данного объекта лежала идея не просто вписать здание в существующий ландшафт, но и сделать корпус его продолжением. Работа над проектом велась больше года, но по ходу строительных работ в него также приходилось вносить правки, исходя из существующей ситуации.

Архитектор Андрей Рубцов

Кроме всего прочего, Отто Сопроненко отметил, что сейчас совместно с городскими и региональными властями продумывается несколько вариантов устройства транспортных подъездов к школе, чтобы обеспечить место для высадки детей, обустроить разворотную площадку. В том числе, чтобы не нарушить качество жизни местных жителей.