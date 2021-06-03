Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2021 16:59  [105] Приём заявлений в "Школу 800" будет будет вестись в электронном формате
13 июля 2021 16:00  [262] Завершение строительства корпусов “Школы 800” предусмотрено не позднее конца августа
13 июля 2021 15:52  [185] Чкаловскую лестницу после реконструкции откроют 1 августа
13 июля 2021 15:35  [118] Нижегородский минлесхоз начал выдачу разрешений на добычу болотно-луговой дичи
13 июля 2021 14:31  [196] Передвижение воинских колонн запланировано на дорогах Нижегородской области в июле
13 июля 2021 13:51  [271] Более 100 новых автомобилей поступят в медучреждения Нижегородской области
13 июля 2021 13:10  [717] Синоптики сообщили о грозах и граде в районах Нижегородской области 13 июля
13 июля 2021 12:45  [439] Кишечная палочка обнаружена в ветчине в Нижегородской области
13 июля 2021 12:06  [511] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 июля
13 июля 2021 11:31  [245] Кинотеатр "Буревестник" отремонтируют к юбилею Нижнего Новгорода
Общество

Завершение строительства корпусов “Школы 800” предусмотрено не позднее конца августа

13 июля 2021 16:00  [262] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Завершение строительства корпусов “Школы 800” предусмотрено не позднее конца августа. Об этом рассказал генеральный директор первой концессионной компании “Просвещение”, заказчик и инвестор образовательного проекта в Нижнем Новгороде Отто Сопроненко во время пресс-конференции на строящемся объекте в Верхних Печёрах.

Он сообщил, что возведение корпусов “Школы 800” начали 11 месяцев назад, и в настоящее время для скорости все работы ведутся параллельно: благоустройство территории, монтаж фасадов, отделочные работы внутри помещений.

В частности, в верхнепечёрском корпусе проводится разводка электрики и систем противопожарной безопасности, обустраиваются образовательные помещения и санузлы. Параллельно рабочие монтируют зеркальные фасады, возводят лестничное пространство во дворе школы.

Отто Сопроненко уточнил, что все материалы полностью приобретены - как строительные, так и для бытового обустройства школы.

Тем не менее, объект сложный, экспериментальный - первая пятиэтажная школа в России, и поэтому приёмочная комиссия из региональных и федеральных представителей будет очень тщательно всё проверять, прежде чем допустить здания школы до лицензирования. Необходимо довести строительную готовность до определённого уровня, чтобы предоставить документацию для приёмки, отметил Сопроненко.

Формирование справок и подача соответствующих документов будут начаты с 17 июля. Но будет ли получена лицензия до начала учебного года, Сопроненко утвердительно ответить не взялся, оставив этот вопрос на решение соответствующих органов.

“Торопить и подгонять мы никого не будем. Для нас безопасность и уверенность в безопасности - превыше всего”, - заявил гендиректор ППК “Просвещение”.

Готовность корпуса в Верхних Печёрах ставляет 83-84% - он является уникальным и знаковым, к нему приковано пристальное внимание. Корпус в Автозаводе готов на 79%, корпус в Сормове - на 76%. Тем не менее, запланировано усиление на всех объектах, чтобы нагнать степень готовности на остальных объектах. По графику завершение всех строительно-монтажных работ предусмотрено не позднее конца августа, отметил Сопроненко.

Ежедневно на объекте в две смены трудятся порядка 400 человек. “Трудоёмкость колоссальная”, - добавил инвестор.

Автор проекта корпуса в Верхних Печёрах - Андрей Игоревич Рубцов (Творческая мастерская В.В. Никишина): именно он разработал уникальное пятиэтажное разноуровневое здание.

Архитектор уточнил, что в основе решения данного объекта лежала идея не просто вписать здание в существующий ландшафт, но и сделать корпус его продолжением. Работа над проектом велась больше года, но по ходу строительных работ в него также приходилось вносить правки, исходя из существующей ситуации.

Архитектор Андрей Рубцов

Кроме всего прочего, Отто Сопроненко отметил, что сейчас совместно с городскими и региональными властями продумывается несколько вариантов устройства транспортных подъездов к школе, чтобы обеспечить место для высадки детей, обустроить разворотную площадку. В том числе, чтобы не нарушить качество жизни местных жителей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Образование Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph