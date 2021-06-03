Приём заявлений в "Школу 800" будет будет вестись в электронном формате Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Оформление лицензии для “Школы 800” начнётся, когда будет достроен комплекс образовательного центра и подготовлены все сопутствующие документы, в том числе разрешение Роспотребнадзора. Об этом рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в ходе экскурсии по территории корпуса в Верхних Печёрах.

“Мы со своей стороны уже начали тесно работать с коллегами и смотрим образовательные программы для того, чтобы потом на формальности время не тратить. График отработан”, — сообщила глава нижегородского Минобра.

Она отметила, что те заявки, которые были предварительно собраны, необходимы для оценки спроса на школу, загруженности параллелей. Всего на обучение в “Школу 800” было подано более 12 тысяч заявок.

Но они не являются гарантией попадания в школу. Поэтому всем родителям нужно позаботиться, чтобы дети были зарегистрированы в школу по прописке.

Когда процесс лицензирования будет завершён, будет открыта электронная запись для приёма заявлений в “Школу 800” - платформа для этого уже готова. После этого будет осуществляться или приём, или уже перевод учащихся - в зависимости от сроков лицензирования.

Генеральный директор ПКК “Просвещение” Отто Сопроненко добавил, что поскольку объект экспериментальный (корпус в Печёрах - это первая пятиэтажная школа в России), приёмочная комиссия из региональных и федеральных представителей будет очень тщательно всё проверять, прежде чем допустить здания школы до лицензирования. “Торопить и подгонять мы никого не будем. Для нас безопасность и уверенность в безопасности - превыше всего”, - заявил он.

Формирование справок и подача соответствующих документов будут начаты с 17 июля.