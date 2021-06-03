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Общество

Вакцинацию подростков от коронавируса планируется начать в конце сентября

14 июля 2021 09:36  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вакцинацию подростков от коронавируса планируется начать в конце сентября. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи минздрава России Александр Гинцбурга.

По его словам, в Москве на базе детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы уже проходит исследование вакцины "Спутника V" для детей 12-17 лет.

"У двух детей (из 21) была температура 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", - сказал Александр Гинцбург.

Он также добавил, что вакцинацию подростков от коронавируса планируется начать в 20 числах сентября.

Напомним, что детскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в России осенью. Вакцина будет рассчитана на детей в возрасте 15-17 лет. Для детей будет предусмотрена меньшая доза препарата.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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