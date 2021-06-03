Волжское пароходство начнет строительство нового флота уже в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Волжское пароходство начнет строительство нового флота уже в 2021 году. Об этом сообщили в АО "Судоходная компания "Волжское пароходство".

Согласно информации, компания построит морские сухогрузные теплоходы нового проекта RSD71. Масштабную программу по обновлению флота откроют четыре судна смешанного "река-море" плавания. Проект RSD71 разрабатывается Морским инженерным бюро. Начало строительства запланировано уже в 2021 году.

Отмечается, что первые четыре судна нового проекта RSD71 дадут старт реализации программы строительства нового флота Волжского пароходства, рассчитанной до 2030 года. Всего планируется построить порядка 20 морских сухогрузных теплоходов данного проекта.

Основным существенным преимуществом теплохода проекта RSD71 перед судами других современных проектов является его длина – 120 метров. При этом судно не является малотоннажным: дедвейт в море – 7 170 тонн, а в реке – 4 380 тонн.

Суда будут построены на принадлежащей Волжскому пароходству верфи АО "Окская судоверфь".