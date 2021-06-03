Росприроднадзор выявил факт загрязнения реки Каска Павловским водоканалом Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области завершило проверку в отношении МУП "Водоканал" в Павлове. В результате, специалисты ведомства выявили целый ряд нарушений природоохранного законодательства.

В частности, в эксплуатации водоканала находятся канализационно-очистные сооружения, которые были введены в работу в 1994 году. Они используются для очистки стоков от жилых микрорайонов, а также сточных вод от промышленных объектов. Проверка показала, что эффективность этих сооружений по целому ряду загрязняющих веществ значительно ниже, чем установлено техрегламентом.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что после очистных сооружений сточные воды попадают в реку Каска, чем оказывают негативное влияние на водный объект. Более того, у МУП "Водоканал" нет разрешения на сбросы, а свою производственную деятельность предприятие осуществляет с нарушением условий, установленных Решением о предоставлении водного объекта в пользование.

Специалисты Росприроднадзора также рассказали, что осадок с очистных сооружений вывозился на просушку и накапливался на необорудованной площадке. Кроме того, зафиксировано, что у Водоканала нет соответствующей лицензии на размещение, утилизацию, транспортирование отходов - а именно, избыточного ила биологических очистных сооружений. При этом иловые карты, на которые он вывозится, вообще отсутствуют в госреестре объектов размещения отходов. К тому же ряд отходов предприятие передаёт на транспортирование организации, не имеющей на это соответствующей лицензии.

Проведённая проверка также выявила нарушения в части охраны атмосферного воздуха, факты искажения экологической информации и неуплаты экологических платежей.

По каждому нарушению инспекция составила протоколы, в ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц предприятия будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Кроме того специалистами Росприроднадзора проводится работа по расчету вреда, причиненного реке Каска. Водоканалу предписано устранить все нарушения.

Напомним, ранее управление Росприроднадзора по Нижегородской области провело выездную проверку в отношении ООО "Птицефабрика "Павловская". По результатам проверки специалисты ведомства зафиксировали 40 нарушений природоохранного законодательства в отношении практически всех компонентов окружающей среды.