Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2021 14:50  [50] Росприроднадзор выявил 40 нарушений в деятельности птицефабрики "Павловская"
28 июня 2021 13:36  [97] Чемпионат "Абилимпикс" по 27 компетенциям состоится в Нижегородской области
28 июня 2021 13:19  [114] Незрячих нижегородцев станут обучать использованию компьютеров
28 июня 2021 12:57  [116] Почти 52% нижегородцев недовольны работой общественного транспорта
28 июня 2021 12:22  [309] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 28 июня
28 июня 2021 11:55  [179] Как выучить английский за 3 месяца?
28 июня 2021 11:52  [159] Жаркая погода с температурой до +35°С сохранится в Нижегородской области 28 июня
28 июня 2021 11:07  [605] Нижегородский минздрав набирает волонтеров для борьбы с COVID-19
28 июня 2021 09:51  [245] Греция ужесточила требования для российских туристов
28 июня 2021 09:35  [325] Певица Maruv получила тепловой удар на концерте в Нижнем Новгороде
Общество

Росприроднадзор выявил 40 нарушений в деятельности птицефабрики "Павловская"

28 июня 2021 14:50  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и провело выездную проверку в отношении ООО "Птицефабрика "Павловская". Компания осуществляет производственную деятельность на трёх площадках, и все они относятся к объектам первой (максимальной) категории негативного воздействия на окружающую среду.

По результатам проверки специалисты ведомства зафиксировали 40 нарушений природоохранного законодательства в отношении практически всех компонентов окружающей среды.

В частности, очистные сооружения птицефабрики находятся в плачевном состоянии, эксплуатируются с нарушениями, и эффективность их работы очень низкая. Как итог - содержание загрязняющих веществ после очистки превышает все показатели.

Кроме того, Роспотребнадзор обнаружил, что инвентаризация источников выбросов проведена не в полном объёме, а при наступлении неблагоприятных метеоусловий птицефабрика не сокращает выбросы, как положено по регламенту.

В части обращения с отходами производства и потребления также обнаружены нарушения: иловые карты очистных сооружений птицефабрики отсутствуют в Государственном реестре как объект размещения отходов. Помётохранилище предприятия эксплуатируется без соблюдения норм безопасного размещения отходов и не соответствуют установленным требованиям. Напомним, в 2020 году здесь погиб пенсионер, который утонул в неогороженном котловане с отходами.

В Управлении подчёркивают, что выявлены многочисленные факты сокрытия или искажение экологической информации, а также несвоевременное и не в полном объеме внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам проведения проверки вынесены предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений, в отношении юридического и должностных лиц птицефабрики составлены протоколы, в ближайшее время будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что птицефабрику "Сеймовская" оштрафовали из-за превышения концентрации вредных веществ в стоках.

Кроме того, птицефабрика "Ясенецкая" (Павловский район) загрязнила куриным помётом более 1 тысячи га земли: предприятие складировало отходы на части земельного участка, расположенного за деревней Ясенцы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Птицы Роспотребнадзор Штраф
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2020 10:57  [734] Птицефабрику "Сеймовская" оштрафовали из-за вредных веществ в стоках
05 августа 2020 17:17  [1688] Пенсионер вместе с трактором утонул в котловане с куриным пометом в Павловском районе
11 декабря 2019 12:00  [2664] Птицефабрика "Ясенецкая" загрязняла куриным пометом более 1 тысячи га земли
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph