Росприроднадзор выявил 40 нарушений в деятельности птицефабрики "Павловская" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и провело выездную проверку в отношении ООО "Птицефабрика "Павловская". Компания осуществляет производственную деятельность на трёх площадках, и все они относятся к объектам первой (максимальной) категории негативного воздействия на окружающую среду.

По результатам проверки специалисты ведомства зафиксировали 40 нарушений природоохранного законодательства в отношении практически всех компонентов окружающей среды.

В частности, очистные сооружения птицефабрики находятся в плачевном состоянии, эксплуатируются с нарушениями, и эффективность их работы очень низкая. Как итог - содержание загрязняющих веществ после очистки превышает все показатели.

Кроме того, Роспотребнадзор обнаружил, что инвентаризация источников выбросов проведена не в полном объёме, а при наступлении неблагоприятных метеоусловий птицефабрика не сокращает выбросы, как положено по регламенту.

В части обращения с отходами производства и потребления также обнаружены нарушения: иловые карты очистных сооружений птицефабрики отсутствуют в Государственном реестре как объект размещения отходов. Помётохранилище предприятия эксплуатируется без соблюдения норм безопасного размещения отходов и не соответствуют установленным требованиям. Напомним, в 2020 году здесь погиб пенсионер, который утонул в неогороженном котловане с отходами.

В Управлении подчёркивают, что выявлены многочисленные факты сокрытия или искажение экологической информации, а также несвоевременное и не в полном объеме внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам проведения проверки вынесены предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений, в отношении юридического и должностных лиц птицефабрики составлены протоколы, в ближайшее время будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что птицефабрику "Сеймовская" оштрафовали из-за превышения концентрации вредных веществ в стоках.

Кроме того, птицефабрика "Ясенецкая" (Павловский район) загрязнила куриным помётом более 1 тысячи га земли: предприятие складировало отходы на части земельного участка, расположенного за деревней Ясенцы.