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Общество

Общественное пространство для детей и взрослых "Чистые пруды - застенчивые ивы" благоустраивают в Ардатове

14 июля 2021 18:11  [106] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ардатове на территории нового общественного пространства, расположенного вдоль старого пруда, началась установка скамеек и уличных светильников. Работы проводятся по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Глава администрации р.п. Ардатов Ольга Лаунина отметила, что для жителей стало приятным сюрпризом, когда все заявленные для участия в программе ФКГС объекты попали под реализацию. Два из них уже практически завершены.

На территории общественном пространстве под названием "Чистые пруды - застенчивые ивы" расчистят пруд, а на береговой линии появится беговая и пешеходная дорожки, вдоль которых установят фонари, скамейки, урны. На противоположном берегу разместится детская площадка. Также будет сформирована зона отдыха для взрослых с качелями и площадками для игры в шахматы", - рассказала Ольга Лаунина.

Вдоль пруда в Ардатове также построят два пешеходных мостика и установят ограждение на местной плотине. Таким образом, жители получат фактически полноценную набережную. Стоимость благоустройства – около 7,3 млн рублей.

Проект "Чистые пруды - застенчивые ивы" стал третьим общественным пространством, которое в Ардатове благоустраивают по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин уточнил, что каждое пространство в Ардатовском носит креативное название: например, "Берендеево царство", "Молодёжный экватор".

В 2019 году в Ардатове благоустроили территорию парка, дополнив его зоной для выездной регистрации браков, игровой площадкой, площадкой для занятий спортом и активного отдыха. Стоимость работ составила 3,9 млн рублей.

В 2020 году на сумму 5,5 млн рублей выполнены работы по благоустройству прибрежной зоны реки Леметь: построена волейбольная площадка, установлен детский игровой комплекс, дорожки выложены брусчаткой и освещены, на территории смонтированы системы видеонаблюдения и зоны Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что зкопарк "Январи" появился в Шахунье по инициативе местных жителей.

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Теги:
Ардатовский район Нацпроект фкгс
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