Экопарк "Январи" появился в Шахунье по инициативе местных жителей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители Шахуньи выбрали название для нового общественного пространства на берегу пруда, которое было благоустроено в 2020 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В администрации Шахуньи рассказали, что за благоустройство берега местного пруда по программе ФКГС жители проголосовали в 2019 году. В 2020 году на берегу пруда появились площадка с уличным спортивным комплексом, детский городок, качели, комфортные лежаки и скамейки, а также зона для барбекю и волейбольная площадка. Но у территории, которая стала местом притяжения для местных жителей, не было названия - и его предложили выбрать народным голосованием.

Опрос первоначально проходил в социальных сетях, после чего с инициативой в администрацию обратились местные советы ветеранов и молодёжи. В итоге новое место отдыха получило название – экопарк "Январи", по названию пруда и расположенной рядом деревни Январи. Сейчас проходит процедура официального наименования нового общественного пространства.

"Знаю, как жители Шахуньи и близлежащих поселков любят посещать эту новую зону отдыха - экопарк. Сам с удовольствием захожу туда, когда бываю в городе. Приятно видеть, как Шахунья преображается. Надеюсь, жители смогут сохранить эту красоту и будут следить за порядком в парк", - отметил депутат Госдумы РФ Артём Кавинов. – Конечно, программа по формированию комфортной городской среды – это огромное подспорье для таких небольших населённых пунктов, как Шахунья. Программа помогает сделать любимый город красивым, особенным, со своим колоритом и культурным наследием, такого не встретишь в мегаполисах. Жить в благоустроенных малых городах становится комфортнее и безопаснее, в них приятно и работать, и отдыхать".

Также по проекту ФКГС в Шахунье проходят работы по благоустройству сквера и пешеходной зоны на улице Комсомольской. На эти цели выделено 8,9 млн рублей, завершение работ запланировано на 22 сентября.

Ранее сообщалось, что девять городов Нижегородской области подготовили заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в этом году.