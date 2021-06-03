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Общество

Два сквера в Приокском районе откроются после благоустройства до конца июля

14 июля 2021 18:59  [60] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Два сквера, которые благоустраивают по нацпроекту "Жильё и городская среда" в Приокском районе, откроются позднее запланированного. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Сроки сдачи работ на обоих общественных пространствах сдвинулись, но подрядчики, ведущие работы по благоустройству скверов НИИИС им. Седакова и "Лесной массив" пообещали сдать объекты до конца текущего месяца.

"Объекты будут сданы до конца июля, и нижегородцы в преддверии Дня города смогут посетить обновлённые территории. В сквере НИИИС им. Седакова обновили тропиночную сеть, установили новое освещение, лавочки, урны, провели дополнительное озеленение. Сквер "Лесной массив" до благоустройства был большой необихоженной территорией без освещения с большим количеством народных троп. Сейчас там обустроили пешеходные дорожки, установили опоры освещения. После монтажа МАФов сквер станет полноценной территорией для прогулок", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе проверки готовности объектов к предстоящему 800-летию города.

Оба сквера должны были быть сданы ещё в начале июля, но подрядные организации заявили о трудностях с поставкой необходимых материалов и, следовательно, о переносе сроков выполнения работ.

Также глава города проинспектировал в Приокском районе ход ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В настоящее время высокую степень готовности имеют работы на пр. Гагарина, улицах Кащенко и Геологов. Кроме того, качество проведённого ямочного ремонта проверили в посёлке Новинки и деревне Кусаковка.

Юрий Шалабаев ознакомился и с тем, как идут работы по ремонту стелы, которая встречает въезжающих в Нижний Новгород со стороны Богородского района.

"Стеле вернут исторический вид, покрасив её элементы в коричневый, серый и белый цвета. Буквы в надписи "Нижний Новгород" будут выполнены из материала, устойчивого к коррозии. Работы подрядчик обещает выполнить к августу", - сказал глава Приокского района Михаил Шатилов.

Как отметил Юрий Шалабаев, въездная стела – это знаковое место, формирующее первое впечатление о городе как у его жителей, так и гостей. Поэтому, по словам мэра, важно следить за состоянием конструкций и своевременно проводить необходимые работы.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев дал поручение ускорить работы в сквере 70 лет Октября, где идёт благоустройство в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". "Если отставание увеличится, придётся прибегнуть к расторжению контракта. Но это крайняя мера, надеюсь, она здесь не понадобится. Опоздание пока не критичное, ко дню города подрядчик успевает", – заявил глава города.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Приокский район
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