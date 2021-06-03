Юрий Шалабаев дал поручение ускорить работы по благоустройству в сквере 70 лет Октября Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение ускорить работы в сквере 70 лет Октября, где идёт благоустройство в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом стало известно по итогам инспекционного объезда в Сормовском районе.

В Сормовском районе в рамках благоустройства в этом году уже установили вторую воркаут-площадку у школы №76, а также площадку для выгула собак около Светлоярского парка. При этом уличное освещение в районе меняют на светодиодное.

Руководитель обособленного подразделения ООО "Светосервис-Волгоград" в Нижнем Новгороде Алексей Костюков рассказал, что готовность работ по энергосервисному контракту как в Сормове, так и по всему Нижнему Новгороду составляет 90%. До конца июля планируется завершить строительно-монтажные работы и пуско-наладку. Представитель компании-подрядчика пояснил, что не все новые фонари ещё горят, но жителям города не стоит беспокоиться - это пуско-наладочные работы.

Тем не менее, Юрий Шалабаев поручил всем главам районов создать комиссии и инспектировать функционирование нового освещения, а замечания направлять подрядчику.

Кроме того, на четырёх улицах Сормовского района - Свободы, Сутырина, Кораблестроителей и Стрелковой - идёт ремонт дорог в раках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Их тоже проверили в ходе инспекции. Подрядчик – ООО "Дорожник" - практически завершил работу на трёх из них, и перешёл на самую протяжённую - улицу Свободы.

"Контракты до середины августа, закончим раньше", – отметил директор нижегородского ГУММиДа Андрей Левдиков.

Юрий Шалабаев отметил, что в сквере "Сосны" подрядчик соблюдает сроки и работает качественно: там посадили новые деревья, кустарники и разбили цветники, а также установили атр-объект "Шишка".

К концу близится благоустройство площади Буревестника и бульвара Юбилейный. А вот в сквере 70 лет Октября мэр отметил задержку.

Он сообщил, что уже начата претензионная работа по нарушению сроков.

"Если отставание увеличится, придётся прибегнуть к расторжению контракта. Но это крайняя мера, надеюсь, она здесь не понадобится. Опоздание пока не критичное, ко дню города подрядчик успевает", – заявил глава города.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству территории второй очереди сквера Славы в Автозаводском районе в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" выполнено более чем на 85%.