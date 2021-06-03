Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2021 18:04  [4] "У Дзержинска есть все шансы на присвоение звания "Город трудовой доблести", - Евгений Люлин
07 июля 2021 17:56  [40] Детская площадка-корабль открылась на Стрелке в Нижнем Новгороде
07 июля 2021 17:55  [34] Юрий Шалабаев дал поручение ускорить работы по благоустройству в сквере 70 лет Октября
07 июля 2021 17:34  [69] ПИМУ переходит на дистанционный прием документов на поступление
07 июля 2021 17:30  [64] Экопарк "Январи" появился в Шахунье по инициативе местных жителей
07 июля 2021 17:15  [68] Стартовала кампания по присвоению Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести"
07 июля 2021 16:54  [121] Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода к 800-летнему юбилею
07 июля 2021 15:56  [208] Скорость движения электросамокатов в парках и на набережных Нижнего Новгорода снижена до 15 км/ч
07 июля 2021 15:40  [125] Благоустройство сквера Славы на Автозаводе выполнено на 85%
07 июля 2021 14:33  [545] Бетонную смесь слили под деревья на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде
Общество

Юрий Шалабаев дал поручение ускорить работы по благоустройству в сквере 70 лет Октября

07 июля 2021 17:55  [34] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение ускорить работы в сквере 70 лет Октября, где идёт благоустройство в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом стало известно по итогам инспекционного объезда в Сормовском районе.

В Сормовском районе в рамках благоустройства в этом году уже установили вторую воркаут-площадку у школы №76, а также площадку для выгула собак около Светлоярского парка. При этом уличное освещение в районе меняют на светодиодное.

Руководитель обособленного подразделения ООО "Светосервис-Волгоград" в Нижнем Новгороде Алексей Костюков рассказал, что готовность работ по энергосервисному контракту как в Сормове, так и по всему Нижнему Новгороду составляет 90%. До конца июля планируется завершить строительно-монтажные работы и пуско-наладку. Представитель компании-подрядчика пояснил, что не все новые фонари ещё горят, но жителям города не стоит беспокоиться - это пуско-наладочные работы.

Тем не менее, Юрий Шалабаев поручил всем главам районов создать комиссии и инспектировать функционирование нового освещения, а замечания направлять подрядчику.

Кроме того, на четырёх улицах Сормовского района - Свободы, Сутырина, Кораблестроителей и Стрелковой - идёт ремонт дорог в раках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Их тоже проверили в ходе инспекции. Подрядчик – ООО "Дорожник" - практически завершил работу на трёх из них, и перешёл на самую протяжённую - улицу Свободы.

"Контракты до середины августа, закончим раньше", – отметил директор нижегородского ГУММиДа Андрей Левдиков.

Юрий Шалабаев отметил, что в сквере "Сосны" подрядчик соблюдает сроки и работает качественно: там посадили новые деревья, кустарники и разбили цветники, а также установили атр-объект "Шишка".

К концу близится благоустройство площади Буревестника и бульвара Юбилейный. А вот в сквере 70 лет Октября мэр отметил задержку.

Он сообщил, что уже начата претензионная работа по нарушению сроков.

"Если отставание увеличится, придётся прибегнуть к расторжению контракта. Но это крайняя мера, надеюсь, она здесь не понадобится. Опоздание пока не критичное, ко дню города подрядчик успевает", – заявил глава города.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству территории второй очереди сквера Славы в Автозаводском районе в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" выполнено более чем на 85%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Сормовский район фкгс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph