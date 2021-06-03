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Общество

Еще четыре платные парковки в центре Нижнего Новгорода запустят в опытную эксплуатация в августе

15 июля 2021 16:11  [83] Общество

Еще четыре платные парковки в центре Нижнего Новгорода запустят в опытную эксплуатация в августе, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, парковки будут запущены на улицах Ошарская (от ул. Октябрьская до ул. Пискунова), Нестерова (от ул. Ковалихинской до ул. Ульянова), Родионова (от д. 111 до д. 23 (в местных расширениях проезжей части) и Добролюбова (от д. 5 до Зеленского съезда).

Планируется, что в августе также в опытную эксплуатацию платных парковок откроются на улицах Пискунова, Октябрьская и Чкалова.

В мэрии отметили, что вся сеть платных парковок заработает в Нижнем Новгороде в 2022 году. На сегодняшний день прорабатывается вопрос с выдачей разрешений местным жителям.

Уже сейчас платные паркинги работают на Рождественской и Нижне-Волжской набережной, и пока на период опытной эксплуатации штрафы не взимаются.

Напомним, что для пользователей парковками предусмотрен годовой льготный абонемент - 50% от базовой стоимости абонемента, которые могу приобрести, как физические, так и юрлица.

Кроме того, выделены отдельные категории льготных пользователей парковок:
- инвалиды, участники Великой Отечественной войны (с правом бесплатной парковки в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства);
- резиденты (жители домов, расположенных рядом с парковками) с правом приобретения годовых абонементов за 3000 рублей.

Оплачивать парковку можно несколькими способами: SMS на короткий номер; приложение для мобильных устройств (смартфоны, планшеты) под управлением операционных систем iOS, Android; паркоматы; автоматические кассы оплаты плоскостных парковок (при наличии в составе объекта концессионного соглашения); а также в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода.

Напомним, что в Нижнем Новгороде запущены реконструированные парковки закрытого типа, где уже введена более удобная система оплаты. Кроме того, в соответствии с законодательством работают и "Бесплатные парковки для инвалидов".

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Теги:
Автомобили Парковка Штраф
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