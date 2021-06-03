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Годовая инфляция в Нижегородской области в июне составила 6,7%

16 июля 2021 10:25  [129] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Годовая инфляция в Нижегородской области в июне составила 6,7%. Об этом сообщили в Волго-Вятское ГУ Банка России.

Согласно информации, инфляция в июне росла медленнее, чем в целом по стране.

Отмечается, что за последние 12 месяцев цены в России в среднем выросли на 6,5% (в мае – на 6,0%). В июне годовая инфляция ускорилась в большинстве российских регионов.

"Одной из главных причин повышения инфляции остается динамичный рост спроса, который опережал расширение предложения. Наиболее ярко это проявилось на рынке стройматериалов", - отмечается в сообщении.

При этом в июне продолжил восстанавливаться спрос на услуги туризма, что сказалось на динамике их стоимости. Более востребованными, чем, например, год назад, были как внутренние направления, так и зарубежные поездки. Также возрос и интерес россиян к путешествиям в Нижегородскую область, что связано с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода. В результате вырос турпоток, а вместе с ним и спрос на авиаперелеты и услуги пансионатов и гостиниц. 

Кроме этого, также заметным в Нижегородской области был рост цен на некоторые овощи – морковь, свеклу и картофель. В прошлом году их урожай был довольно низким, поэтому и запасы исчерпались довольно быстро. Как следствие, на региональном рынке увеличилась доля более дорогих импортных овощей. Однако в настоящее время в результате увеличения посевных площадей и после поступления нового урожая ситуация с ценами на овощи в регионе должна нормализоваться.

В июне замедлилось удорожание медикаментов. Их производство в Нижегородской области значительно выросло.

Напомним, что Банк России на заседании 11 июня повысил ключевую ставку до 5,5% годовых.

По прогнозу регулятора, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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Теги:
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