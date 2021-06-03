Игорь Ашурбейли побывал в Нижегородской области с визитом Политика

Игорь Ашурбейли Фото: пресс-служба партии

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Председатель президиума Центрального совета партии "Партия Возрождения России" Игорь Ашурбейли побывал в Нижегородской области с визитом 15 июля.

Он провел ряд встреч, в том числе с губернатором региона Глебом Никитиным.

Также председатель ЦС ПВР провел пресс-конференцию для журналистов, на которой ответил на самые актуальные вопросы, связанные с деятельностью партии.

Об участии в предвыборной кампании в Нижегородской области

"На утро 15 июля ПВР собрала 8,1 тысяч подписей из 14 тысяч, необходимых для регистрации партии для участия в выборах в Законодательное собрание Нижегородской области. Всего у нас в регионе более 20 тысяч сторонников партии, сформированных электронным способом (задача ставилась минимум 16 тысяч). Это абсолютно реальные люди.

В регионе работают восемь штабов: в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Семенове, Павлове и других крупных городах.

Нет никаких сомнений, что до 26 июля (крайний срок для сбора подписей) мы соберем нужное число подписей, даже с запасом, и сдадим все документы в облизбирком. Только после того, как наш список кандидатов зарегистрируют в установленном законом порядке, можно будет говорить о полноценном участии партии в выборах. Это произойдет 16 августа.

И уже тогда, после регистрации, мы подробно расскажем о деталях нашей предвыборной программы. Сейчас это делать преждевременно, поскольку я не исключаю того факта, что нашу партию по каким-либо причинам могут не допустить до участия в выборах.

В ноябре этого года планируем провести съезд ПВР, на котором подведем итоги нашей выборной кампании, радостные или печальные.

Отмечу, что в отличие от наших политических оппонентов мы никого не критикуем".

О кандидатах в депутаты ЗС НО

"В Нижегородской области мы единственные из непарламентских партий провели процедуру праймериз, в результате был сформирован список из 52 кандидатов и девяти кандидатов-одномандатников. Все они являются нижегородцами, делегированы местными жителями, варягов в этом списке нет. Средний возраст кандидатов 37,5 лет, есть и мужчины, и женщины.

Процедура праймериз была демократичной, каждый мог проголосовать за любого из кандидатов. Это по-настоящему народный список, нет ни одного человека, выдвинутого по указке "сверху", всех предложили сами нижегородцы.

В первой тройке - известные нижегородцы: Денис Шмелев, Алексей Юдин и Андрей Завьялов. Каждый их них получил наибольшее число голосов на праймериз.

Не было никаких фильтров во время подготовки к процедуре праймериз. Список кандидатов подвергался проверке только на предмет возможной судимости кандидата, здесь работали наши юристы".

Об основных задачах партии

"Главные задачи на сегодня: возрождение села, борьба с безработицей и бедностью, возврат к пенсионному возрасту 55 и 60 лет, повышение качества жизни населения, доступность здравоохранения и образования.

Если мы говорим о возрождении России, то оно, я считаю, должно начаться с села. Без деревни страна существовать не может.

ПВР уже сделала конкретные шаги в данном направлении. В селе Хирино Шатковского района Нижегородской области за последние годы появилось круглосуточное освещение на улицах, отремонтированы все дороги, выполнена газификация. Качество жизни в этом отдельно взятом селе заметно выросло, девушки стали снова рожать. Здесь активно развивается фермерство, в планах открытие двух магазинов, кафе, мотеля. Таким образом, мы планируем развивать сельский туризм в регионе.

Любое российское село должно быть самодостаточным, у него должна быть эффективная экономическая модель. Только в таком случае жители ощутят эффект, почувствуют изменения в лучшую сторону".