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Спорт

Заплыв X-WATERS Volga 2021 состоится в Нижнем Новгороде 25 июля

16 июля 2021 13:28  [102] Спорт

Фото: X-WATERS во "ВКонтакте"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Спортсмены из 160 городов России и 10 стран мира переплывут Волгу в Нижнем Новгороде в юбилейном - пятом - заплыве X-WATERS Volga 2021. Он пройдёт в четыре этапа и продолжит российскую серию X-WATERS World Championship 2021. Об этом сообщили организаторы соревнований.

В частности, 25 июля в самом центре Нижнего Новгорода будет дан старт четырём заплывам на открытой воде в России. Мероприятие пройдёт при поддержке "Центра 800" в рамках празднования 800 летия Нижнего Новгорода. Спортсмены бросят вызов самой длинной и полноводной реке Европы, которая отличается переменным течением и нестабильной температурой.

X-WATERS - крупнейшая международная плавательная серия. Её родиной является именно Нижний Новгород. Ежегодно в рамках серии стартуют 25 заплывов в самых красивых и живописных водоемах России и мира.

24 июля состоится регистрация участников, а 25 июля пройдут заплывы. В рамках соревнований пловцам предстоит преодолеть одну из трёх дистанций - 1 км, 3 км или 5 км - с пересечением Волги. Финишируют все участники возле катера Герой: там будет развёрнута площадка для болельщиков.

Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться на участие можно на сайте X-Waters Volga.

Условием допуска на площадку X-WATERS Volga 2021 и участие в активностях и соревнованиях фестиваля является наличие одного из документов:

- Мультипасс-800;
- сертификат о сделанной прививке от COVID-19 (QR-кода с портала госуслуг);
- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трёх дней);
- для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трёх дней);
- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней).

Организаторы рассказали, что за пять лет в X-WATERS Volga приняли участие более 4 000 гостей со всего мира, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни и поднимая туристический рейтинг региона. Проект ставит перед собой цель вдохновлять людей на амбициозные спортивные цели, объединять любителей плавания со всего мира, развивать спортивный туризм и привлекать общественность к проблеме загрязнения берегов водоёмов.

Напомним, в последний раз этот крупнейший европейский заплыв прошёл в допандемийном 2019 году. В нём принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В 2020 году мероприятие было отменено.

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Теги:
Плавание Река Соревнования
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