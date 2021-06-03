Сквер напротив бассейна "Дельфин" открылся для нижегородцев Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проинспектировал благоустройство нового сквера на проспекте Гагарина, где завершились работы по нацпроекту "Жильё и городская среда". Об этом сообщили в администрации города.

Новая благоустроенная территория находится напротив бассейна "Дельфин". Юрий Шалабаев рассказал, что раньше здесь рос бурелом, не было тропинок и освещения. При выполнении благоустройства подрядчик ответственно подошёл к выполнению своих задач: заранее закупил материалы, обеспечил необходимое количество рабочих на объекте.

"В результате мы получили качественную работу в срок. Это пример эффективных взаимоотношений бизнеса и муниципалитета", – добавил мэр.

В частности, в сквере разбили цветники, высадили газон, несколько десятков деревьев и больше тысячи кустарников, поставили качели и новые лавочки, а также оборудовали спортивную площадку.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов сообщил также, что на территории района благоустраиваются ещё два пространства – сквер на пересечении Нартова и Бекетова и сквер у дома №38 по улице Бекетова.

Ранее сообщалось, что два сквера в Приокском районе откроются после благоустройства с задержкой. Подрядчики, ведущие работы на территориях скверов НИИИС им. Седакова и "Лесной массив" пообещали сдать объекты до конца текущего месяца.