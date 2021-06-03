Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
16 июля 2021 17:16  [39] Воду в фонтанах Нижнего Новгорода из-за жары стали менять чаще
16 июля 2021 16:55  [115] Сквер напротив бассейна "Дельфин" открылся для нижегородцев
16 июля 2021 16:21  [93] Евгений Люлин посетил с рабочим визитом город Лысково
16 июля 2021 16:07  [95] Реконструкция дороги на ул. Красноармейской в Дзержинске завершена на 80%
16 июля 2021 15:42  [157] Пятнадцать нижегородских школьников стали победителями конкурса "Большая перемена"
16 июля 2021 15:21  [154] Нижегородский НОЦ и институт РАН откроют предприятие по созданию спектральных датчиков
16 июля 2021 14:41  [195] Предпосылок к неурожаю зерновых в Нижегородской области нет, - минсельхоз
16 июля 2021 14:22  [192] Юрий Шалабаев вручил благодарности главы города медикам
16 июля 2021 13:59  [201] Система экстренного оповещения будет работать в Нижнем Новгороде 17 и 18 июля
16 июля 2021 13:42  [196] Евгений Люлин провёл выездное заседание Ассоциации представительных органов муниципальных районов в Сергаче
Общество

Сквер напротив бассейна "Дельфин" открылся для нижегородцев

16 июля 2021 16:55  [115] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проинспектировал благоустройство нового сквера на проспекте Гагарина, где завершились работы по нацпроекту "Жильё и городская среда". Об этом сообщили в администрации города.

Новая благоустроенная территория находится напротив бассейна "Дельфин". Юрий Шалабаев рассказал, что раньше здесь рос бурелом, не было тропинок и освещения. При выполнении благоустройства подрядчик ответственно подошёл к выполнению своих задач: заранее закупил материалы, обеспечил необходимое количество рабочих на объекте.

"В результате мы получили качественную работу в срок. Это пример эффективных взаимоотношений бизнеса и муниципалитета", – добавил мэр.

В частности, в сквере разбили цветники, высадили газон, несколько десятков деревьев и больше тысячи кустарников, поставили качели и новые лавочки, а также оборудовали спортивную площадку.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов сообщил также, что на территории района благоустраиваются ещё два пространства – сквер на пересечении Нартова и Бекетова и сквер у дома №38 по улице Бекетова.

Ранее сообщалось, что два сквера в Приокском районе откроются после благоустройства с задержкой. Подрядчики, ведущие работы на территориях скверов НИИИС им. Седакова и "Лесной массив" пообещали сдать объекты до конца текущего месяца.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Благоустройство Сквер
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph