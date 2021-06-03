МЧС сообщило о трёх пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три человека пострадали при взрыве на заводе в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время с территории завода им. Я.М. Свердлова в Дзержинске эвакуированы 7 человек. Трое человек пострадали.

Информация о состоянии пострадавших, а также характер их повреждений не уточняется.

При этом раннее сообщалось об эвакуации 20 человек.

Напомним, что произошла разгерметизация ёмкости с ацетоном в цехе по производству данного химического вещества.