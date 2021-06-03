Кинотеатр появится в одном из цехов завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Территория завода "Красное Сормово" станет одной из площадок фестиваля нового российского кино «Горький fest». Об этом сообщила пресс-служба предпприятия и пригласила нижегородцев на просмотры.

Отмечается, что это будет первый в истории фестиваля опыт показа кинокартины на действующем предприятии. Зрительный зал разместят в корпусном цехе.

Организаторы отметили, что на открытие площадки на заводе "Красное Сормово" приедут президент фестиваля Михаил Пореченков, продюсер мероприятия Оксана Михеева, а также российские актёры, режиссёры и другие представители отечественной киноиндустрии.

Показы будут организованы 19 и 20 июля 2021 года с 22:00 до 00:00. Зрители смогут увидеть фильм "Мать" Глеба Панфилова 1989 года. В 1990 году на Каннском кинофестивале этот фильм получил приз "За художественный вклад", а Глеб Панфилов - приз "За вклад в мировой кинематограф". Гостям площадки кинокартину представят на плёнке - в таком виде, как его создал автор.

Выбор места показа был не случаен: часть сцен этого фильма снимали на сормовской судоверфи. Более того, в начале XX века в одном из цехов работал Пётр Заломов – прототип героя романа Горького - Павла Власова.

По информации организаторов, регистрация на просмотр фильма будет в ближайшее время открыта на сайте фестиваля "Горький fest" в разделе "Хочу в кино".

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, посещение мероприятия возможно при предъявлении сертификата вакцинации, положительного теста на антитела (сроком до 60 дней) или отрицательного ПЦР-теста (сроком не позднее 72 часов). Кроме того, можно использовать универсальный пропуск - "Мультипасс 800".

Напомним, 16 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького состоялось открытие V юбилейного фестиваля нового российского кино "Горький fest".

Ранее сообщалось, что зрительские показы конкурсной программы из 12 фильмов пройдут на 26 городских территориях, в том числе на Нижневолжской набережной и в нижегородском драмтеатре. Кроме того, планируется организовать пять арт-площадок: Нижегородский острог, Красные казармы, заводы ГАЗ и "Красное Сормово", а также в шахте в Арзамасе.

СПРАВКА:

Фильм "Мать" снят по одноимённому роману Максима Горького и рассказам "Жизнь ненужного человека" и "Карамора". Прототипом героя этого романа Павла Власова стал нижегородец Пётр Заломов, который работал в ремонтно-механическом цехе завода "Красное Сормово" в начале 1900-х гг. Пётр Заломов стал организатором одной из первых в России первомайских демонстраций. Мать Петра - Анну Кирилловну - Максим Горький сделал главной героиней романа – Ниловной.