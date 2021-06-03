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Культура и отдых

Глеб Никитин принял участие в открытии фестиваля "Горький fest"

17 июля 2021 12:18  [109] Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького 16 июля состоялось открытие V юбилейного фестиваля нового российского кино "Горький fest".

В начале церемонии президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков зачитал приветственное слово от министра культуры РФ Ольги Любимовой.

"В этом году мы отмечаем 800 лет со дня основания Нижнего Новгорода, и молодой, но уже полюбившийся зрителям кинофорум по праву займет особое место в масштабной программе культурных событий, приуроченных к юбилейной дате", - говорится в телеграмме.

Участие в церемонии открытия принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что в этом году "Горький fest" отмечает свой первый юбилей. Но из-за пандемии событийная часть фестиваля растянута во времени и более сконцентрирована на профессиональных аспектах. В частности, ##567487#была организована киношкола## фестиваля, пройдёт питчинг-сессия с призовым фондом, где начинающие авторы смогут представить свои проекты.

"Фестиваль всё больше обретает образовательное измерение и способствует формированию кинематографического сообщества в Нижнем Новгороде. То, что фестиваль год от года крепнет, не вызывает никаких сомнений. И это заслуга организаторов", - сказал Глеб Никитин.

В ходе церемонии глава региона вручил президенту фестиваля Михаилу Пореченкову и продюсеру фестиваля Оксане Михеевой медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

Гостями церемонии открытия стали актрисы Юлия Хлынина, Анна Бегунова, Ксения Суркова, Марина Зудина, Анна Горшкова, Анна Невская, Светлана Камынина, актёры Владимир Любимцев, Сергей Шнырев, Павел Ворожцов, Павел Табаков, продюсеры Николай Ларионов, Юлия Мишкинене, Екатерина Михайлова и другие.

После торжественного открытия фестиваля состоялась премьера фильма Леонида Парфенова "Карман России", снятый студией "Намедни" совместно Нижегородской ярмаркой и "Центром 800". Отмечается, что фильм демонстрирует Нижний Новгород как перспективное туристическое направление, а также продвигает Нижегородскую ярмарку и восстанавливает узнаваемый бренд Нижнего Новгорода.

Фильм "Карман России" в рамках фестиваля можно будет увидеть 19 июля в ФОКе "Ока" в Дзержинске, 23 июля – в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной. А с 29 июля фильм появится в кинотеатрах 20 городов России.

Напомним, более 30 площадок будет организовано на фестивале нового российского кино "Горький fest". Зрительские показы конкурсной программы из 12 фильмов пройдут на 26 городских территориях, в том числе на Нижневолжской набережной и в Нижегородском театре драмы им. Горького. Кроме того, планируется организовать пять арт-площадок: Нижегородский острог, Красные казармы, заводы ГАЗ и "Красное Сормово", а также в шахте в Арзамасе.

Все показы в рамках фестиваля - бесплатные, но, ввиду действующих эпидемиологических ограничений, на них раздаётся разрешенное количество билетов.

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Теги:
Кинематограф Фестиваль
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