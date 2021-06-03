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Происшествия

Мужчина погиб в результате ДТП под Воротынцем 17 июля

17 июля 2021 18:48  [67] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Смертельное ДТП произошло 17 июля в Нижегородской области на 552 км федеральной автодороги М-7 "Волга". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, авария произошла около в 15:15 около р.п. Воротынец. В ведомстве уточнили, что на автодороге произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

В результате происшествия погиб мужчина, 137-летний мужчина. На месте ДТП работали 12 представителей пожарно- спасательного подразделения и сотрудников АСО р.п. Воротынец.

Погибший мужчина был деблокирован из поврежденного автомобиля спасателями. Причины ДТП устанавливает ГИБДД, добавили в ГУ МЧС.

Напомним, накануне в Воротынском районе произошло ещё одно смертельное ДТП, в котором погиб один человек и пострадали шестеро - в том числе, двое детей.

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Теги:
Авария ДТП
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