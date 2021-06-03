Фото с сайта 52.mchs.gov.ru
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в ДТП в Балахнинском округе.
По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о ЧП возле д. Гумнищи поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 18 июля.
Автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом.
В ДТП пострадали 5 человек. Среди них – 4 подростка, один из них погиб.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от АСО Городца: 3 человека и 1 единица техники.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате ДТП под Воротынцем 17 июля.
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