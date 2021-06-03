Один человек погиб и еще четверо получили ранения в ДТП в Балахнинском округе Происшествия

Фото с сайта 52.mchs.gov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в ДТП в Балахнинском округе.

По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о ЧП возле д. Гумнищи поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 18 июля.

Автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом.

В ДТП пострадали 5 человек. Среди них – 4 подростка, один из них погиб.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от АСО Городца: 3 человека и 1 единица техники.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате ДТП под Воротынцем 17 июля.