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Общество

Города и районы Нижегородской области получат вакцину "Спутник V" 19-21 июля

19 июля 2021 09:06  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Города и районы Нижегородской области получат вакцину от коронавируса "Спутник V" 19-21 июля. Об этом замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, с 03:00 до 07:00 вакцина поступила в медучреждения Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарска. До 09:30 19 июля ее должны получить жители города Кстово.

Также до конца дня вакцина от коронавирусной инфекции поступит в лечебные организации города Бор и в другие крупные населенные пункту.

При этом на 20 июля запланирован развоз вакцины в Заволжском, Варнавинском и Сергачском направлениях. 21 июля вакцину получат жители Починковского и Шахунского направлений.

Напомним, что в целом Нижегородская область получила около 60 тысяч доз вакцины.

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Теги:
Коронавирус
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