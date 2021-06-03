Порядка 60 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступило в Нижегородскую область Общество

Фото: с сайта sputnikvaccine.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Очередная масштабная партия вакцины от коронавируса доставляется в Нижегородскую область. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Глава минздрава рассказал, что в медучреждения будут распределены 60 тысяч дополнительных доз препарата "Спутник V".

Мелик-Гусейнов также добавил, что в поликлиниках региона вакцина появится уже с понедельника, 19 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что поставки вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" возобновляются в Нижегородской области.

А вот запасы "Спутника V" пополняются регулярно: так, в начале июля Нижегородская область получила более 70 тысяч доз, затем в регион приехала очередная партия из 19,5 тысяч доз препарата.

Также стало известно, что вакцинацию подростков от коронавируса планируется начать уже в конце сентября. Сейчас в Москве на базе детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы уже проходит исследование вакцины "Спутника V" для детей 12-17 лет.