Линдовской птицефабрике утроили ранее наложенный штраф за уклонение от исполнения административного наказания Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Линдовская птицефабрика судом привлечена к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом сообщает Управление Росприроднадзора

по Нижегородской области.

Согласно информации, в феврале текущего года плановая ведомственная проверка выявила в деятельности птицефабрики многочисленные нарушения экологических норм и требований в отношении практически всех компонентов окружающей среды.

В частности, специалисты Росприроднадзора установили, что биологические очистные сооружения АО "Линдовское", на которые поступают стоки от убойного цеха пртицефабрики, а также и от жилого посёлка Линда, эксплуатируются с нарушением проектных решений и требований технической документации. Как итог - содержание загрязняющих веществ в стоках, которые сбрасываются после очистки в реку Линда, значительно превышает установленные нормативы.

В природоохранном ведомстве подчеркнули, что своими действиями АО "Линдовское" нарушило Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и Водный кодекс РФ, за что предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ. Судом птицефабрике был назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. Но в установленные сроки он оплачен не был.

Такая позиция была квалифицирована как уклонение от исполнения административного наказания. Мировой судья Борского судебного района признал АО "Линдовское" виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ. Суд наложил на птицефабрику дополнительные штрафные санкции - в виде двукратного размере суммы ранее неуплаченного административного штрафа. Теперь предприятию придётся заплатить в итоге придется уже не 80, а 240 тысяч рублей. Кроме того, птицефабрике вынесено представление об обязательном устранении всех выявленных нарушений, поскольку этого также не было сделано.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил 40 нарушений в деятельности птицефабрики "Павловская". Кроме того, птицефабрику "Сеймовская" оштрафовали из-за превышения концентрации вредных веществ в стоках.