Обновленный сквер на площади Горького откроется лишь к концу июля Общество

сквер им. Горького до реконструкции Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Обновленный сквер на площади Горького откроется лишь к концу июля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно предоставленной информации, при выполнении заключительного этапа работ по благоустройству объекта подрядная организация столкнулась с рядом проблем, требующих дополнительного времени.

При этом в начале июля глава города Юрий Шалабаев поручил ускориться при реконструкции сквера на площади Горького.

Так, на итоговой стадии обустройства лестничного схода возникли расхождения с изначально выставленными отметками высот. Кроме того, в ходе работ было выявлено, что более 40% демонтированного ограждения не подлежит восстановлению, в связи с чем принято решение об изготовлении новых секций. Бортовой камень под ограждением сквера также оказался не пригодным для повторного использования.

"Задержка сроков объективно не связана с работой подрядной организацией", - особо отметили в районной администрации.

"Перенос сдачи объекта также обусловлен и тем, что территория является объектом культурного наследия Нижегородской области. Ее планировка входит в предмет охраны. С целью сохранения идентичного облика объекта был организован ряд дополнительных технических решений, которые потребовали определенного времени", - сказал собеседник агентства.

В итоге сроки сдачи объекта будут смещены на конец июля.

Между тем, в администрации района отметили, что в настоящее время в сквере имени А.М. Горького идет заключительный этап благоустройства. На территории в ежедневном усиленном режиме продолжают работать 25-27 человек. Идет устройство сетей наружного освещения и восстановление зеленой зоны сквера, а именно укладка рулонных газонов. Продолжается укладка брусчатого покрытия и установка ограждений по всему периметру территории. Благоустройство территории осуществляется под контролем авторского и строительного надзора.