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Общество

Юрий Шалабаев поручил ускориться при реконструкции сквера на площади Горького

02 июля 2021 15:41  [116] Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глава города Юрий Шалабаев поручил ускориться при реконструкции сквера на площади Горького. Об этом он заявил в ходе инспекции на объект.

По его словам, подрядчик допустил отставание от графика.

"Подрядчик, действительно, работает качественно, но это не избавляет его от необходимости все выполнять в срок, ему нужно ускориться", – отметил Юрий Шалабаев. Глава города поставил задачу все работы в сквере завершить к 15 июля.

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин в свою очередь пояснил, что сложности возникли из-за охранного статуса сквера. Подрядчику срочно пришлось искать нестандартные технические решения, которые потребовали дополнительного времени.

В настоящее время на объекте выполнено более 80% работ по укладке брусчатки, на которую заменяют асфальт. В день выкладывается 300-350 кв.м. покрытия. Сейчас идет установка ограждений по периметру территории и планировка грунта для будущего устройства газонов. Деревья на период работ огорожены, чтобы случайно их не повредить.

Также на площади Горького отремонтируют подпорную стенку у метро.

Глава города заявил, что поступало много жалоб от жителей района, что там отваливается плитка и куски штукатурки. "Дал поручение метрополитену и администрации Нижегородского района провести необходимые работы. Они уже начаты и в течение двух недель будут завершены", – заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, что площадь Горького благоустроят за 75 млн рублей.

Первоначально площадь Горького собирались превратить в городской сад с фонтаном в классическом стиле. Позднее от фонтана было решено отказаться. Однако, на тот момент глава города Владимир Панов заявлял, что "новая площадь Горького будет очень сильно отличаться от того, что мы с вами привыкли видеть".

В настоящее время администрацией Нижнего Новгорода принято другое решение. "Учитывая, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения, его планировка и дендрология входят в предмет охраны, по согласованию с областным управлением государственной охраны объектов культурного наследия обновление площади будет проходить без внесения каких-либо существенных изменений", - говорится в сообщении.

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Теги:
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