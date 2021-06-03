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Общество

Нижегородский НИИ разрабатывает биочип для выявления коронавируса

19 июля 2021 12:04  [31] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной начал разрабатывать биочип для тестирования на коронавирусную инфекцию. Информация об этом опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора.

Согласно информации, институт ещё в январе 2020 года начал активную работу по лабораторной диагностике COVID-19.

В частности, в лабораториях института выполняются научные исследования, связанные с изучением новой коронавирусной инфекции, оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 населения Нижегородского региона в условиях пандемии COVID-19, мониторинг заболеваемости вирусом в субъектах ПФО.

Кроме того, проводится молекулярно-генетическое наблюдение за возбудителями внебольничных пневмоний бактериальной и вирусной природы, изучается видовое разнообразие и частота выявления возбудителей у нижегородских детей разного возраста.

Также в настоящее время нижегородские учёные разрабатывают прототип ДНК-биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2, с учётом региональных особенностей этиологической структуры заболевания. Подробности данной разработки пока не раскрываются.

Напомним, в Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной также создают вакцину от коронавируса в виде спрея, которую можно применять для защиты от заболевания у детей и людей пожилого возраста.

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Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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