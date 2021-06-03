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"Валдаи" в Нижегородской области перевезли более 10 тысяч пассажиров в 2021 году. Об этом генеральный директор компании "Водолет" Никита Итальянцев сообщил в ходе заседания комитета по транспорту и связи Заксобрания Нижегородской области 19 июля.
По его словам, с начала навигации в текущем году "Валдаи" совершили 274 рейса, которыми было перевезено 10 100 тысяч человек.
В планах компании совершить еще 980 рейсов в этом сезоне и перевезти еще около 35 000 человек. В следующем году объемы перевозок компания намерена увеличить до 50 000.
Напомним, что в настоящее время возможны рейсы в Макарьево, Городец, Павлово, а также речная прогулка до Шуховской башни.
Компанией прорабатываются варианты рейсов в Ивановскую область (Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец) и Марий Эл (Нижний Новгород – Юрино).
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