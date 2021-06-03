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Общество

Компания-перевозчик прорабатывает варианты организации рейсов до Плеса и Казани на "Валдаях"

19 июля 2021 15:55  [119] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Компания-перевозчик прорабатывает варианты организации рейсов до Плеса и Казани на "Валдаях". Об этом генеральный директор компании "Водолет" Никита Итальянцев сообщил по итогам заседания комитета по транспорту и связи Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО) 19 июля.

По его словам, возможно, будет организован двухдневный туристический маршрут Нижний Новгород - Юрьевец-Кинешма-Плес-Городец-Нижний Новгород, с ночевкой в одном из пунктов маршрута.

Кроме этого, планируется расширить междугороднюю навигацию и открыть рейсы до Казани.

Однако, как отметил Никита Итальянцев, такие планы компания планирует реализовать уже в следующем сезоне - в 2022 году.

Напомним, что в навигацию 2021 года "Водолет" планирует перевезти в общей сложности до 45 000. В настоящее время возможны рейсы в Макарьево, Городец, Павлово, а также речная прогулка до Шуховской башни. Прорабатывается вариант открытия рейса в Балахну.

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Теги:
валдаи Туризм
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