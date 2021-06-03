Заготовка кормов в Нижегородской области выполнена на 70% от плана Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" - Арсений Соловей

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области заготовка кормов для аграрно-промышленного комплекса выполнена уже на 70% от плана. Об этом сообщил на заседании профильного комитета Законодательного собрания министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Он уточнил, что в настоящее время заготовлено 79% сенажа, 75% сена и 15% силоса.

Лидерами по заготовке кормов стали Бутурлинский, Вадский, Вачский, Воротынский и Дальнеконстантиновский районы области.

Николай Денисов подчеркнул, что жара вносит коррективы в процесс заготовки кормов, но в министерстве сельского хозяйства Нижегородской области надеются выполнить плановые показатели и как минимум повторить результат прошлого года.

Всего по плану должно быть заготовлено не менее 25 центнеров кормов на одну условную единицу рогатого скота. Таким образом, в этом сезоне работникам сельского хозяйства предстоит скосить 271 тысяч га трав, заготовить 208 тысяч тонн готового сена, 624 тысяч тонн сенажа, 867 тысяч тонн силоса, 82 тысяч тонн соломы и 249 тысяч тонн зернофуража.

Напомним, на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в 2021 году будет направлено свыше 4,5 млрд рублей. Это на 8% больше, чем в прошлом. Cельхозорганизации и фермерские хозяйства региона с начала 2021 года уже получили 2 млрд рублей субсидий.