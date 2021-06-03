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Общество

Строительство жилья в Нижегородской области в первом полугодии 2021 года увеличилось почти на 10%

20 июля 2021 17:43  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Объёмы строительства жилья в Нижегородской области в первом полугодии 2021 года увеличились на 9,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области уточнил, что за прошедшие шесть месяцев этого года на территории региона введено в эксплуатацию 777,7 тыс. кв. м. Кроме того, с начала года были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 14 многоквартирных домов с суммарной площадью жилья 140,5 тыс. кв. м. Также за этот период в регионе было выдано 24 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью около 321,5 тыс. кв. м.

Глеб Никитин отметил, что в регионе наблюдаются хорошие темпы роста, связанные с внедрёнными мерами поддержки. Развитие отрасли положительно влияет не только на рынок жилья, но и на экономику региона в целом. К тому же застройщики адаптировались к новым правилам, позволяющим исключить появление новых обманутых дольщиков.

"Дальнейшее развитие рынка жилья мы во многом связываем с реализацией проектов в рамках "инфраструктурного меню". Ключевое направление - южные территории Нижнего Новгорода. Бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации позволят обеспечить их необходимыми дорогами и коммуникациями», - добавил губернатор.

В региональном министерстве строительства сообщили, что плановый показатель по вводу жилья в 2021 году составляет порядка 1,5 млн кв. м. По данным на конец первого полугодия, он выполнен на 49,2%. До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще около 800 тыс. кв. м жилья, в том числе в многоквартирных домах - около 380 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков РФ принял решение о достройке трёх домов ООО "Вертикаль" в Нижнем Новгороде - двух в ЖК "Солнечный" и одного в ЖК "Гелиос".

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Теги:
Жилье Строительство
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