Жилые комплексы "Солнечный" и "Гелиос" планируют достроить до конца 2022 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков РФ принял решение о достройке 17 домов в регионах России, в том числе - трёх домов ООО "Вертикаль" в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, решения был приняты на заседаниях Наблюдательного совета Фонда под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Напомним, в конце 2020 года Арбитражный суд Нижегородской области признал компанию "Вертикаль" банкротом. А уже в январе 2021 года на застройщика завели уголовное дело.

Три недостроя компании - два в ЖК "Солнечный" и один в ЖК "Гелиос" - объединили 347 дольщиков. Сроки строительства этих домов истекли в 2020 году, а сроки аренды застройщиком земельного участка – ещё в 2016-м, отметили в правительстве Нижегородской области. Стройка была заморожена на этапе готовности домов ЖК "Солнечный" около 65%, дома "Гелиос" - на 35%.

Региональный Фонд в настоящее время занимается формированием пакета документов для подачи в арбитражный суд Нижегородской области заявления о намерении стать приобретателем прав и обязательств застройщика ООО "Вертикаль".

Согласно региональному плану-графику срок восстановления прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК "Солнечный" и дома "Гелиос" - IV квартал 2022 года. Но в Фонде уточнили, что сроки завершения строительства могут быть изменены после корректировки проектной документации.

Напомним, в июне этого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с руководителем Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константином Тимофеевым обсудили судьбу нижегородских ЖК "Солнечный" и "Гелиос". Вопрос о завершении строительства домов решили вынести на рассмотрение на наблюдательном совете Фонда.