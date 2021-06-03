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Общество

Остановку общественного транспорта "Главная проходная" на Автозаводе перенесли на 150 метров

20 июля 2021 19:17  [103] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на проспекте Ленина перенесена остановка общественного транспорта "Главная проходная" на 150 метров вперёд, в направлении улицы Веденяпина и Молодежного проспекта - к выходу из восточного вестибюля станции метро "Кировская". Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это сделано для повышения пропускной способности перекрёстка и удобной пересадки пассажиров из метро на наземный транспорт.

На "Главной проходной" останавливаются троллейбусы маршрутов №2, 11 и 12, автобусов маршрутов А-20, А-31, А-40, А-54, А-56, А-63, А-68, А-77, Т-13, Т-40, Т-59, Т-67, Т-97, а также маршруток № 202 и 307.

Соответствующие дорожные знаки на месте старой остановки уже демонтировали, а около новой – нанесли разметку, рассказали в ведомстве.

Также в департаменте напомнили, что за совершение посадки и высадки пассажиров в неустановленных местах в соответствии со ст. 11.33 ч. 1 КоАП РФ водителю грозит штраф в размере 3 тыс. рублей, а за повторное нарушение - 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на проспекте Ленина временно перенесли остановку общественного транспорта "Метро Пролетарская", расположенную по движению в сторону Автозавода. Изменения связаны с проведением работ по демонтажу павильона над сходом № 4 станции метро "Пролетарская".

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Теги:
Автозаводский район Дороги Транспорт
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