Остановку общественного транспорта "Метро Пролетарская" временно перенесут Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на проспекте Ленина временно перенесут остановку общественного транспорта "Метро Пролетарская", расположенную по движению в сторону Автозавода. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения связаны с проведением работ по демонтажу павильона над сходом № 4 станции метро "Пролетарская". Они стартовали 2 июля.

В дептрансе уточнили, что до окончания работ остановка будет перенесена на 40 метров против движения транспорта (в направлении пересечения проспекта Ленина и улицы Новикова Прибоя).

Ранее сообщалось, что четыре павильона над входами в метро снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода: на станциях метро "Заречная" и "Двигатель Революции".

Кроме того, были демонтированы бесхозные мини-маркеты над подземными переходами около Дворца спорта. Торговые павильоны в самом переходе также будут демонтированы.