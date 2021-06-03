Победитель "Грэмми" Imanbek выступит на фестивале "Столица закатов" 31 июля Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Организаторы фестиваля "Столица закатов" анонсировали программу на 31 июля - она будет посвящена современной электронной музыке. В частности, Альфа-Банк, генеральный партнер фестиваля, привезёт в Нижний Новгород звезду мирового масштаба — казахского саундпродюсера и ди-джея Imanbek.

Иманбек Зейкенов - первый казах, который стал обладателем музыкальной премии "Грэмми", а также первым музыкантом из СНГ и бывшего СССР, получившим "Грэмми" в категории неклассической музыки. 20-летний Imanbek взял награду за "Лучший ремикс года" благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn "Roses". В Нижнем Новгороде состоится первое выступление музыканта в России.

Среди участников шестого дня фестиваля музыки и фейерверков также будeт Swanky Tunes — самый титулованный российский диджейский коллектив, собравший многочисленные награды в области танцевальной музыки, а также Going Deeper — российские диджеи, которые неоднократно выступали на главной сцене AFP и других мировых площадках.

А в завершении вечера в акватории Волги пройдёт фейерверк от арт-студии "Пиромагия" из Костромы.

Напоминаем, что допуск на фестиваль "Столица закатов" осуществляется при предъявлении "Мультипасса 800" или специальных браслетов, действующих только на мероприятии.

Оформить "Мультипасс 800" можно двумя способами: онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" и офлайн - в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород".

Спецбраслеты можно будет получить в соответствующих пунктах на Нижневолжской набережной. Работать точки выдачи будут в день фестиваля с 12:00 до 23:00 напротив здания бывшей швейной фабрики "Маяк", на площади Маркина и напротив ресторана "Плакучая ива".

Для получения необходимо предъявить оригинал одного из следующих документов:

- сертификат о сделанной прививке от COVID-19 (QR-код с портала госуслуг) ;

- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия - не более трёх дней);

- для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трёх дней);

- результат исследования на наличие антител к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней).

Также для получения подтверждения обязательно понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или иной действительный документ).

В случае отсутствия документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать платный экспресс-тест в пунктах напротив "Маяка" и "Плакучей ивы". Они также будут работать 31 июля с 12:00 до 23:00. Результат будет готов в течение 5-10 минут. Если тест будет отрицательный - то тут же будет выдан браслет на проход. При этом несовершеннолетние посетители фестиваля (лица до 18 лет) могут сделать экспресс-тест на антигены бесплатно.

Программа шестого дня фестиваля "Столица закатов":

19:00 — Going Deeper

20:15 — Swanky Tunes

21:30 — Imanbek

После завершения выступления Иманбека - фейерверк.

Ранее в рамках музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижний Новгород приезжали Иван Дорн, MARUV, Леонид Агутин и Хор Турецкого. 24 июля на фестивале выступит Диана Арбенина вместе со своей группой "Ночные Снайперы".