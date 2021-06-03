Победитель "Грэмми" Imanbek выступит на фестивале "Столица закатов" 31 июля

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Организаторы фестиваля "Столица закатов" анонсировали программу на 31 июля - она будет посвящена современной электронной музыке. В частности, Альфа-Банк, генеральный партнер фестиваля, привезёт в Нижний Новгород звезду мирового масштаба — казахского саундпродюсера и ди-джея Imanbek.
Иманбек Зейкенов - первый казах, который стал обладателем музыкальной премии "Грэмми", а также первым музыкантом из СНГ и бывшего СССР, получившим "Грэмми" в категории неклассической музыки. 20-летний Imanbek взял награду за "Лучший ремикс года" благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn "Roses". В Нижнем Новгороде состоится первое выступление музыканта в России.
Среди участников шестого дня фестиваля музыки и фейерверков также будeт Swanky Tunes — самый титулованный российский диджейский коллектив, собравший многочисленные награды в области танцевальной музыки, а также Going Deeper — российские диджеи, которые неоднократно выступали на главной сцене AFP и других мировых площадках.
А в завершении вечера в акватории Волги пройдёт фейерверк от арт-студии "Пиромагия" из Костромы.
Напоминаем, что допуск на фестиваль "Столица закатов" осуществляется при предъявлении "Мультипасса 800" или специальных браслетов, действующих только на мероприятии.
Оформить "Мультипасс 800" можно двумя способами: онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" и офлайн - в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород".
Спецбраслеты можно будет получить в соответствующих пунктах на Нижневолжской набережной. Работать точки выдачи будут в день фестиваля с 12:00 до 23:00 напротив здания бывшей швейной фабрики "Маяк", на площади Маркина и напротив ресторана "Плакучая ива".
Для получения необходимо предъявить оригинал одного из следующих документов:
- сертификат о сделанной прививке от COVID-19 (QR-код с портала госуслуг) ;
- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия - не более трёх дней);
- для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трёх дней);
- результат исследования на наличие антител к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней).
Также для получения подтверждения обязательно понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или иной действительный документ).
В случае отсутствия документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать платный экспресс-тест в пунктах напротив "Маяка" и "Плакучей ивы". Они также будут работать 31 июля с 12:00 до 23:00. Результат будет готов в течение 5-10 минут. Если тест будет отрицательный - то тут же будет выдан браслет на проход. При этом несовершеннолетние посетители фестиваля (лица до 18 лет) могут сделать экспресс-тест на антигены бесплатно.
Программа шестого дня фестиваля "Столица закатов":
19:00 — Going Deeper
20:15 — Swanky Tunes
21:30 — Imanbek
После завершения выступления Иманбека - фейерверк.
Ранее в рамках музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижний Новгород приезжали Иван Дорн, MARUV, Леонид Агутин и Хор Турецкого. 24 июля на фестивале выступит Диана Арбенина вместе со своей группой "Ночные Снайперы".
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