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Общество

Бутурлинский водоканал оштрафовали за слив бытовых отходов на землю

21 июля 2021 13:48  [95] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Бутурлинский районный суд привлёк ООО "Бутурлинский водоканал" к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Об этом рассказали в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

В частности, ещё в марте 2021 года сотрудники Росприроднадзора вместе с прокуратурой Нижегородской области выявили на территории рядом с автодорогой Бутурлино - Кремницкое пруд-накопитель площадью 2,6 тысяч кв.м, в который сбрасываются жидкие бытовые отходы. Отбор проб воды показал, что размещенные в водоёме отходы относятся к 4 классу опасности.

Выяснилось, что арендатором данного земельного участка является Бутурлинский водоканал, который в нарушение природоохранного законодательства вывозит на эту территорию отходы.

Предприятие попыталось доказать свою невиновность через суд, ссылаясь на то, что участок для слива ЖБО от жилых домов и организаций на территории Бутурлинского района был определён местной администрацией, а сам водоканал лишь исполнял свои обязанности в рамках договора об оказании коммунальных услуг. Однако суд подобные доводы не поддержал.

Согласно Федеральному закону "Об охране окружающей среды" сброс отходов производства и потребления на почву запрещен. Кроме того, в соответствии с Земельным кодексом РФ Бутурлинский водоканал обязан не допускать негативное воздействие на арендованные предприятием земли.

Суд поддержал позицию Росприроднадзора, подтвердив обоснованность привлечения юридического лица к административной ответственности. При этом судья принял во внимание тяжёлое материальное положение водоканала и снизил наложенный штраф до 200 тысяч рублей. В природоохранном ведомстве подчеркнули, что такая сумма взыскания - ниже низшего предела.

Кроме того, водоканал обязан устранить выявленные нарушения и привести земельный участок в надлежащее состояние.

Напомним, предприятие ранее уже привлекалось к ответственности за размещение отходов на закрытой свалке.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил факт загрязнения реки Каска Павловским водоканалом.

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Теги:
Отходы Росприроднадзор Экология
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