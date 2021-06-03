Фото:
Экспертиза назначена для выяснения причины провала грунта в Балахне. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Балахнинского округа.
Согласно информации, сразу после получения сообщения о провале грунта на место происшествия выехал глава МСУ Балахнинского округа Александр Галкин, после чего в администрации была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям и создан оперативный штаб.
Установлено, что рядом с домом №54 образовался провал, повлекший обрушение стены пристроенного к дому гаража. Из-за поступающей из ближайшего пруда воды провал продолжает расширяться, имеется угроза обрушения дома.
Сейчас дом отключен от коммуникаций - частного водовода, электроэнергии, газоснабжения. Также под отключение холодного водоснабжения попали жители ул. Быковского и ул. Пушкина.
При этом жильцы пострадавшего от провала грунта дома пока переехали к родственникам.
Для выяснения всех причин произошедшего назначена экспертиза.
Напомним, что диаметр провала грунта составляет около 30 метров, а его глубина - около 3 метров.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+