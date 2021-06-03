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Общество

Экспертиза назначена для выяснения причины провала грунта в Балахне

21 июля 2021 14:22  [39] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Экспертиза назначена для выяснения причины провала грунта в Балахне. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Балахнинского округа.

Согласно информации, сразу после получения сообщения о провале грунта на место происшествия выехал глава МСУ Балахнинского округа Александр Галкин, после чего в администрации была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям и создан оперативный штаб.

Установлено, что рядом с домом №54 образовался провал, повлекший обрушение стены пристроенного к дому гаража. Из-за поступающей из ближайшего пруда воды провал продолжает расширяться, имеется угроза обрушения дома.

Сейчас дом отключен от коммуникаций - частного водовода, электроэнергии, газоснабжения. Также под отключение холодного водоснабжения попали жители ул. Быковского и ул. Пушкина.

При этом жильцы пострадавшего от провала грунта дома пока переехали к родственникам.

Для выяснения всех причин произошедшего назначена экспертиза. 

Напомним, что диаметр провала грунта составляет около 30 метров,  а его глубина - около 3 метров.

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Теги:
Балахна провал грунта
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