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Провал грунта около 30 метров произошел у жилого дома в Балахне. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о провале грунта поступило в ведомство в 05:20 21 июля.
Прибывшие на место происшествия сотрудники силового ведомства зафиксировали, что произошел провал грунта диаметром около 30 метров, глубина провала составляет около 3 метров.
Также произошло обрушение гаража, пристроенного к частному жилому дому, существует угроза дальнейшего обрушения..
В настоящее время выясняются причины произошедшего.
Напомним, что ранее провалы грунта были зафиксированы в с.Караулово Кстовского района.
При этом первый провал грунта в селе Караулово произошел 24 апреля. В результате были повреждены стены двух домов, один из которых был не жилым. В жилом доме зарегистрированы пятеро человек, но проживают двое.
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