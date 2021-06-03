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Общество

Изменения в законопроект «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» обсудили депутаты регионального парламента

21 июля 2021 17:57  [107] Общество

В Законодательном собрании Нижегородской области 21 июля прошло заседание комитета по экологии и природопользованию. Депутаты обсудили изменения в закон области "Об охране озеленённых территорий Нижегородской области".

Инициатором нововведений выступил заместитель председателя регионального парламента Александр Табачников.

В частности, действующим региональным законом регулируется вырубка и снос деревьев на территории озеленённых территорий. Проект правок предлагает исключение из предмета действия закона области городские леса, находящиеся в границах населённых пунктов, а также территории опережающего социально-экономического развития, такие, к примеру, как ТОСЭР "Саров".

Сегодня деятельность по охране и использованию зелёных насаждений, произрастающих на территории городских лесов, регулируются лесным законодательством РФ. На территориях опережающего социально-экономического развития устанавливается особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности согласно федеральному закону "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации". В связи с этим, установление законом субъекта РФ каких либо обязательств, требований и регламентов на указанных территориях создает противоречия в применении норм федерального законодательства, что является недопустимым.

"Принятие данного проекта закона позволит исключить противоречия между федеральным и региональным законодательством. А также улучшить практику правоприменения регионального закона. Все это в итоге позволит избежать конфликтных ситуаций при реализации областного закона", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты Лесное хозяйство
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