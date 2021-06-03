Три человека погибли в ДТП на М-7 в Кстовском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три человека погибли в ДТП на М-7 в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в результате столкновения трёх грузовых автомобилей (двух большегрузов SCANIA, один из которых перевозил канцтовары, а второй - битум, и грузовой Газели) пострадали шесть человек.

Трое из них погибли. Сейчас сотрудники ГИБДД и других силовых ведомств устанавливают личности погибших.

"Трое других пассажиров отправлены на амбулаторное лечение", - отметили в региональном МЧС.

Движение на трассе в настоящее время восстановлено.

Ранее сообщалось, что при столкновении фуры загорелись.