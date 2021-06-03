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Три человека погибли в ДТП на М-7 в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в результате столкновения трёх грузовых автомобилей (двух большегрузов SCANIA, один из которых перевозил канцтовары, а второй - битум, и грузовой Газели) пострадали шесть человек.
Трое из них погибли. Сейчас сотрудники ГИБДД и других силовых ведомств устанавливают личности погибших.
"Трое других пассажиров отправлены на амбулаторное лечение", - отметили в региональном МЧС.
Движение на трассе в настоящее время восстановлено.
Ранее сообщалось, что при столкновении фуры загорелись.
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