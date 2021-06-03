Смертельная авария с участием шести автомобилей произошла в Кстовском районе 21 июля Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На Южном обходе Нижнего Новгорода днём 21 июля произошла массовая авария, в которой погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В ведомстве рассказали, что сообщение о ДТП на третьей очереди обхода Нижнего Новгорода, около поворота на Шелокшу, поступило на пульт оперативной службы в 14:58.

На трассе произошло столкновение трёх грузовых автомобилей. В частности, двух большегрузов SCANIA, один из которых перевозил канцтовары, а второй - битум, и грузовой Газели. В результате аварии машины загорелись. На место прибыли пожарные расчёты - пять спецмашин и 15 сотрудников.

Как уточнили в МЧС, в 15:31 пожар был ликвидирован на площади 30 кв.м. В одном из автомобилей было обнаружено тело погибшего человека. Его личность устанавливается. Кроме того, в аварии пострадали четыре человека, которые направлены в Кстовскую ЦРБ.

Согласно информации ГИБДД, по итогам данного дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть автомобилей - четыре грузовика и две легковушки.

Ранее сообщалось, что смертельная авария произошла 18 июля возле деревни Гумнищи Балахнинского городского округа. В результате данного ДТП один человек погиб и ещё четверо получили ранения. По данному факту была организована прокурорская проверка и заведено уголовное дело.