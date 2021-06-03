Почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом развернуто в больницах Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом развернуто в больницах Нижегородской области. Об этом замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородсокй области Давид Мелик-Гусейнов написал на своей странице в Instagram.

По его словам, по состоянию на 22 июля в регионе развернуто 5 997 коек для больных коронавирусом, из них 3 295 коек оснащены кислородом, еще 739 реанимационных коек оснащены аппаратами ИВЛ.

Кроме этого, в Нижегородской области в настоящее время на госпитализации находятся 4 250 пациентов, из них 3 788 имеют подтвержденный диагноз "COVID-19". Это около 89% от общего числа госпитализированных.

Напомним, что ранее Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции.