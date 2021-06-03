Нижегородская область вышла на плато по COVID-19 Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.

В частности, с 9 июля суточное количество заболевших COVID-19 держится на уровне 525-527 в сутки.

Глеб Никитин выразил благодарность всем жителям региона, ответственно относящимся к своему здоровью и соблюдающим меры безопасности. Он также отметил, что активная иммунизация населения уже начинает оказывать влияние на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

"Даже в тех случаях, когда спустя какое-то время после вакцинации у человека всё же выявляют вирус, болезнь протекает в лёгкой форме и без серьёзных последствий. Это серьёзно облегчает работу медиков", - добавил губернатор Нижегородской области.

Глава региона также сообщил, что за период с 9 по 12 июля зафиксировано снижение госпитализаций пациентов с коронавирусом. Если 8 июля в больницах области лечение проходили 4 270 пациентов с COVID-19, то к 12 июля их количество уменьшилось до 4 080. Свободный коечный фонд составляет 24%. Всего в Нижегородской области развернуто 5 983 койки в 65 медицинских учреждениях.

Но при этом, по словам Глеба никитина, ситуация остаётся крайне сложной. На систему здравоохранения легла огромная нагрузка. Но в таких условиях важно минимизировать негативные последствия в том числе для для бизнеса.

"Только общими усилиями можно переломить ход пандемии", - добавил он.

По состоянию на 12 июля, после новой коронавирусной инфекции выздоровели более 119,5 тысячи нижегородцев, а число привитых в регионе приближается к 600 тысячам человек.

Напомним, накануне Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности": в частности, возвращён бесплатный проезд для медиков, а также установлены нормы работы для крупных организаций.

Данные изменения дополнили введённые в июне: например, нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Помимо этого в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.