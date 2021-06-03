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Общество

Тяжело раненого трёхмесячного детёныша косули спасли от гибели в Павловском районе

22 июля 2021 12:17  [100] Общество

Фото: Минсельхоз

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Раненого детёныша косули нашли в Павловском районе около деревни Дуброво местные жители. Они обратились за помощью к специалистам.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в районной ветеринарной клинике малышу, которому на вид около трёх месяцев, сделали операцию: ему ампутировали повреждённую заднюю ногу. Но таким образом животному спасли жизнь.

На следующий день после происшествия животному понадобилась дополнительное операционное вмешательство уже на другой ноге. Операцию делали уже в Нижнем Новгороде. Причина полученных травм не установлена, отметили в ведомстве.

Сейчас жизни и здоровью детёнышу косули уже ничего не угрожает, но в дикой природе с такими травмами ему уже не выжить. Поэтому было принято решение отвезти малыша на территорию племенного завода "Серая Лошадь" в Воскресенском районе.

В Минлесхозе поблагодарили всех, кто принимал участие в спасении детёныша косули. В ведомстве напомнили, что в случае обнаружения диких животных, оказавшихся в бедственном положении, необходимо сообщить об этом на "Зелёный телефон" по номеру 433-22-11 или на номер 112. Изымать диких животных из естественной среды обитания самостоятельно запрещено, поскольку это может быть небезопасно как для людей, так и для самих животных. Делать это должны квалифицированные специалисты.

Напомним, ранее двух маленьких лосят спасли в Нижегородской области. Их временно поместили на территорию "Серой Лошади", а когда животные окрепнут - их вернут в естественную среду обитания.

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Теги:
Животные Лесное хозяйство Природа
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