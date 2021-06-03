Почти 29 тысяч человек посетили "Поезда здоровья" в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Почти 29 тысяч человек посетили "Поезда здоровья" в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Согласно информации, мобильные лечебно-диагностические лаборатории побывали в 210 населенных пунктах региона.

Консультации узких специалистов получили более 15 тысяч человек. Также проведено более 36,3 тысячи исследований. По итогам работы "Поездов здоровья" на сегодняшний день 9 347 нижегородцев направлены на дообследование, 1 392 - на госпитализацию.

"Своевременное обращение к узким специалистам: кардиологу, неврологу, эндокринологу, офтальмологу, онкологу, хирургу, а также возможность сдать анализы, провести УЗИ-диагностику – это реальная возможность выявить опасные, угрожающие жизни заболевания на самых ранних стадиях. Это помогает врачам оперативно назначить лечение, а пациентам – быстрее выздороветь", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также в рамках работы "Поездов здоровья" проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Как уже сообщалось ранее, "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.