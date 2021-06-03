Запрет на парковку около катера "Герой" вводится на Нижневолжской набережной Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной вводятся временные ограничения на парковку и движение транспорта. Об этом сообщает Центр организации движения.

В частности, движение транспорта будет запрещено на автомобильных парковках, расположенных слева и справа от памятника "Катер "Герой".

Ограничения будут действовать с 00:01 23 июля до 21:00 26 июля, добавили в ЦОДД.

Специалисты рекомендуют водителям при планировании маршрута движения учитывать дынные изменения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что с 22 июля введены ограничения на движение и парковку транспорта на ул. Первая Оранжерейная в Нижнем Новгороде.